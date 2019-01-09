Рубль упал после значительного роста в начале года
Рубль начал постепенно снижаться по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.
По состоянию на 10.12 мск курс доллара расчетами «завтра» увеличивался на 20 копеек до 68,09 рубля. В свою очередь курс евро снижался на 29 копеек и составлял 76,84 рубля.
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Также с утра наблюдается рост цен на нефть марки Brent. Она повышалась на 1%, до $59,27 доллара за баррель.
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Ранее сообщалось, что доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря.