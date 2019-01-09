В Госдуме задумались о легализации лоббизма

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Проект закона о легализации лоббизма может быть разработан и внесен в Госдуму в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Как отмечается, данная мера поможет развитию борьбы с коррупцией.

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«Все понимают, что продвижение интересов тех или иных групп, одним словом, лоббизм де-факто существует. Но де-юре единых правил на нашем правовом пространстве нет», — сказал Выборный.

Он подчеркнул, что существующие организации функционируют на рынке «как лебедь, рак и щука».

«Каждый продвигает как может и как себе это представляет. Так быть не должно», — заключил Выборный.

По его словам, лоббирование должны заниматься профессионалы с соответствующим образованием.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал крупный бизнес участвовать в реализации нацпроектов.