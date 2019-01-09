Венесуэла пожаловалась в ВТО на ограничительные меры США

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Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на ограничительные действия США в торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Каракас обвинил Вашингтон в попытке «экономически изолировать» Венесуэлу.

Как отмечается, власти Венесуэлы также утверждают, что действия США в торговле противоречат Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами ВТО.

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При этом Каракас попросил о проведении консультаций с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Венесуэлы.