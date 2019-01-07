Источник уточнил дату проведения голосования по Brexit

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Парламентское голосование по сделке Brexit, к которой пришли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и сторона Европейского союза (ЕС), состоится 15 января, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что более 200 парламентариев подписали письмо с просьбой Терезе Мэй исключить вариант выхода из ЕС без сделки.

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В сделке премьер-министра Терезы Мэй прописаны условия Brexit, а также формат будущих отношений с ЕС после выхода Великобритании из союза. Она уже согласована с лидерами ЕС, теперь же предстоит голосование среди британских депутатов.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, независимо от того, будет сделка принята депутатами или нет.