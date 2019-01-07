Путин пригласил премьера Индии на ВЭФ-2019
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России пригласил Премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в тексте официального сообщения.
Стороны обсудили взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, а также ключевые вопросы двусторонней повестки дня.