В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года.
Рожденные в первом полугодии 1959 года мужчины выйдут на пенсию в первом полугодии 2019 года. Рожденные во втором полугодии выйдут на пенсию во втором полугодии 2020 года.
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Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в октябре.
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