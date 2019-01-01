В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года.

Рожденные в первом полугодии 1959 года мужчины выйдут на пенсию в первом полугодии 2019 года. Рожденные во втором полугодии выйдут на пенсию во втором полугодии 2020 года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в октябре.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какими законами запомнится 2018 год.