В ДНР анонсировали перезапуск промышленности в 2019 году

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в своем новогоднем обращении, что в 2019 году в ДНР будет перезапущена промышленность. Обращение опубликовано на официальном сайте республики.

Пушилин подчеркнул, что в новом году экономическое развитие региона будет приоритетной задачей руководства ДНР.

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«Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности — разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий», — сказал Пушилин.

Подводя итоги года, глава ДНР также подчеркнул, что в данный момент руководство республики считает своей приоритетной задачей развитие сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что в ДНР готовы поставить электричество нуждающимся регионам России.