В ДНР анонсировали перезапуск промышленности в 2019 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в своем новогоднем обращении, что в 2019 году в ДНР будет перезапущена промышленность. Обращение опубликовано на официальном сайте республики.
Пушилин подчеркнул, что в новом году экономическое развитие региона будет приоритетной задачей руководства ДНР.
«Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности — разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий», — сказал Пушилин.
Подводя итоги года, глава ДНР также подчеркнул, что в данный момент руководство республики считает своей приоритетной задачей развитие сотрудничества с Россией.
Ранее сообщалось, что в ДНР готовы поставить электричество нуждающимся регионам России.