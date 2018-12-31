Медведев поздравил россиян с Новым годом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в новогоднем обращении назвал праздник особенным для каждого россиянина.

«Этот праздник особенный, пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране», — сказал Медведев в видеообращении в инстраграме.

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Премьер пожелал исполнения всех самых заветных желаний в наступающем 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия.