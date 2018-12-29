Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о торговле между двумя странами.

«Только что провел длинный и очень хороший разговор с председателем КНР Си. Соглашение продвигается очень хорошо. Если оно будет заключено, оно будет весьма всеобъемлюще, покрывать все темы, сферы и спорные позиции», — написал Трамп.

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Он подчеркнул, что считает достигнутый прогресс очень серьезным.

Ранее СМИ писали, что США и Китай могут начать новую холодную войну.