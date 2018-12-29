Россия запретила импорт ряда украинских товаров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере сообщил, что подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров в ответ на ограничения Украины.

В сообщении кабмина уточняется, что запрет коснется товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины согласно утвержденному списку, который включает в себя промышленную и сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

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В правительстве также назвали условие снятия запрета на импорт.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт товаров из России на 31%.