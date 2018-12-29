Медведев утвердил запрет на импорт ряда украинских товаров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере сообщил, что подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

По его словам, принимаемые Россией меры являются ответом на аналогичные ограничения Киева.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца текущего года Украина увеличила импорт товаров из России на 31%.