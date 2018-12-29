На Украине пожаловались на колоссальные потери из-за блокады Крыма
Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что из-за разрыва отношений с Крымским полуостровом Киев ежегодно теряет сотни миллионов долларов,
По его словам, эти средства могли бы пойти на развитие экономики Украины, однако страна из-за блокады полуострова несет «колоссальные потери».
«То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым, — это тоже негативный вклад», — добавил Семиноженко.
Он также заявил, что Украина оставила Крым без водоснабжения, чтобы «крымчане еще больше полюбили материковую Украину».
Ранее сообщалось, что украинцы оценили забор на границе с Крымом.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.