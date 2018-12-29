Власти Венесуэлы взяли под контроль американский завод

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Венесуэла объявила о немедленном введении госконтроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо. Об этом сообщает Globovision.

По данным телеканала, это решение связано с тем, что хозяева завода объявили о прекращении работы в Венесуэле.

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Как отмечается, власти Венесуэлы призвали рабочих завода вернуться на свои места для возобновления производства.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вручит ультиматум поверенному в делах США в Каракасе.