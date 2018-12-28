Студенты не получили более 60 млн рублей выплат на Кубани, об этом как, сообщает «Живая Кубань», стало известно после проведенных в учреждениях проверок.

По данным Контрольно-счетной палаты учреждения профессионального образования региона не выплатили стипендию более 8 тысячам учащихся.

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Так, в монтажном техникуме не выплачивалась социальная стипендия — задолженность составила порядка 900 тысяч рублей. Всего в техникуме вскрыты более 400 нарушений и недостатков на общую сумму около 19 млн рублей.

По словам заместителя минобрнауки края Сергея Пронько, в настоящее время принимаются меры по исправлению нарушений. Задолженность студентам колледжа погашена. Перед студентами других учреждений задолженность по выплатам будет погашена в кратчайшие сроки, сообщается на сайте ЗСК.