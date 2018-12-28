Путин запретил взыскание долгов «черным кредиторам»

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Президент России Владимир Путин утвердил закон устанавливающий ограничение на предельную сумму долга по потребительским кредитам, а также вводящий запрет на взыскание долгов «черными кредиторами». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с положениями документа, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (срок возврата которого не превышает года) будет ограничиваться поэтапно.

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Так, до 1 июля 2019 года максимальная сумма всех платежей по такому кредиту (выданному после вступления закона в силу) не должна будет превышать более, чем в 2,5 раза сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 года — в два раза, а с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.

Ранее Путин объяснил, как решить проблему «обманутых дольщиков».