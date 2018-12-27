В ЦБ объяснили отзыв лицензий у форекс-дилеров

Решение ЦБ об отзыве лицензий у форекс-дилеров связано с тем они использовали их для агрессивной рекламы, заявил в ЦБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Банк России сообщил об аннулировании лицензии пяти форекс-дилеров.

По словам директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ларисы Селютиной, жесткость данного решения регулятора обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан.

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По ее словам, все эти пять компаний являются «дочками» крупных зарубежных форекс-дилеров, имеющих узнаваемый бренд, и работающих преимущественно на иностранных рынках форекс.

По ее словам, форекс-дилеры по сути использовали лицензию Банка России в качестве рекламы, вели агрессивное вовлечение российских граждан в рынок форекс. Селютина отметила, что граждане как правило уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом.