В МВД России назвали основной регион сбыта поддельного алкоголя
Начальник отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции российского МВД Сергей Смирнов в эфире «Милицейской волны» рассказал, куда в России сбывают алкоголь.
По его словам, в настоящее время контрафактный алкоголь продается в глубинке, поскольку там нет возможности подключить единую государственную автоматизированную систему учета алкогольной продукции.
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«Это просматривается и в обращениях граждан..., и именно как раз Сибирь сейчас самый проблематичный регион в данном плане», — сказал Смирнов.
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