Силуанов высказался об основаниях для нестабильности рубля

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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для нестабильности отечественной валюты нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию-24».

По словам министра, в стране была создана основа, которая позволит свести колебания рубля к минимуму.

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«Конечно, в 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году таких оттоков в таких объемах не будет», — сказал Силуанов.

Он добавил, что базовых оснований, которые бы свидетельствовали о нестабильности рубля, нет.

Ранее Силуанов рассказал о росте ВВП и инфляции в 2019 году.