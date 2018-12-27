Посол назвал «Северный поток — 2» самым перспективным начинанием России и Австрии

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Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что австрийская сторона верит в успешное строительство «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, реализация этого проекта является наиболее перспективным начинанием в рамках энергетического сотрудничества между странами.

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«По дну Балтики уже проложено более 300 километров газопровода. В успешную реализацию этого проекта здесь верят», — сказал Любинский.

Ранее депутат немецкого бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин объяснил, что реализация «Северного потока — 2» приведет не к зависимости европейских стран от России, а к взаимозависимости сторон.