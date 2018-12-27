В сеть алкомаркетов «Красное & Белое» пришли с обысками

Во всех складах, а также в офисе компании «Красное & Белое», которая специализируется на продаже алкоголя, проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей предприятия.

Отмечается, что во вторник, 26 декабря, около 9.00 в компанию пришли представители Федеральной налоговой службы (ФНС), Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

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Компанию подозревают в продаже контрафактной продукции, а также неуплате налогов. Из-за обысков парализована работа всей сети.

ТАСС также подтверждает обыски в «Красном & Белом».

«По состоянию на 23.00 26 декабря 2018 года обыски с изъятием всей документации на складах и в офисе продолжаются», — приводит агентство заявление представителя компании.

Ранее сообщалось, что ФНС обвинила в неуплате налогов интернет-магазин «Плеер.ру».