В Кремле рассказали об обсуждении налогового маневра с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москве и Минску пока не удалось сблизить позиции по нефтяному налоговому маневру. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, урегулированием вопроса займется специально создаваемая рабочая группа. Он также указал, что принципиально провести еще одну встречу до Нового года.

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«Некоторые новые нюансы экономические после Нового года появляются, и поэтому, например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о новой встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.