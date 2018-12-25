Руденя обещает снизить тарифы на электроэнергию и создать еще два индустриальных парка

Тверской губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 25 декабря рассказал о дополнительных мерах региональной поддержки инвесторов.

Он впервые заявил, что в 2019 году в Тверской области будут созданы два новых государственных индустриальных парка «Эммаусс» и «Боровлёво-3». На создание площадок планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам практически бесплатно, сообщают в областном правительстве, с оговоркой «при соблюдении критериев эффективности проекта». Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

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Кроме того, в следующем году городу Кувшиново планируют присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития, который предусматривает ряд налоговых льгот для инвесторов. Тверская область готовит соответствующую заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации.

«В работе с предпринимателями мы развиваем принцип «единого окна» – создаём центр поддержки бизнеса, где можно будет решить различные вопросы: зарегистрироваться, получить субсидии, господдержку, стать резидентом технопарка», – сказал Руденя.

Как сообщили «Газете.Ru» в правительстве Тверской области, в регионе уже действуют шесть индустриальных парков. В них расквартированы предприятия крупных российских и зарубежных компаний, в том числе такие лидеры, как «Hitachi», «Paulig», «Orion», «SKF». Общий объем инвестиций в эти площадки уже превысил 17,7 млрд рублей, создано более 4700 рабочих мест. При этом совокупный портфель инвестиций Тверской области сейчас насчитывает 59 заявленных проектов с объемом предполагаемых вложений до 445 млрд рублей и горизонтом планирования до 2028 года. К этому сроку на тверском рынке труда ожидается создание более 21 тысячи вакансий.

Также для предприятий и населения в Тверской области планируется снизить тарифы на электроэнергию.

«Мы проделали огромную работу с энергетиками и приняли решение вернуться на уровень тарифа ниже 8 рублей. Такое решение мы сейчас реализуем. В Тверской области тарифы будут понижены», - заявил Игорь Руденя.

Губернатор пояснил логику действий региональной власти: «Проанализировав вместе с энергетиками структуру тарифов, мы поняли, что у нас есть частные сети, частный сбыт, нежелание, в том числе крупных компаний и подразделений, оптимизировать затраты и бороться с хищениями. Поэтому приводя все в нормативное состояние, мы должны прийти к эталонной модели расходования средств на систему управления. Объем денежных масс, которая будет собираться с потребителей, будет меньше», – отметил глава региона.

Также Игорь Руденя сообщил о продолжении газификации Тверской области. В 2019 году предполагается увеличить протяженность газовых сетей на 180 км, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона.