Медведев назначил нового руководителя Росприроднадзора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем», — говорится в правительственном распоряжении.
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До своего назначения в Росприроднадзор Радионова курировала угольную промышленность в статусе заместителя главы Ростехнадзора.
Ранее сообщалось, что Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора.