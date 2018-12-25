Медведев назначил нового руководителя Росприроднадзора

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем», — говорится в правительственном распоряжении.

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До своего назначения в Росприроднадзор Радионова курировала угольную промышленность в статусе заместителя главы Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора.