Цена на нефть марки WTI упала ниже $45 за баррель

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Цена на нефть марки WTI днем 24 декабря опустилась ниже $45 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз нефть WTI торговалась по такой цене 13 июля 2017 года.

По состоянию на 15.53 (мск) стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,47%, до $44,91 за баррель.

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В ходе торгов цена достигала $44,73 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась при этом на 0,81%, до $53,66 за баррель.

Днем в пятницу, 21 декабря, стоимость нефти упала ниже $53 за баррель.