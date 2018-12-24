«Аэрофлоту» присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Соответствующая экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Сделан вывод о том, что ведущая российская авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

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«Аэрофлот» характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Эксперты Российского института директоров (РИД) отметили, что ведущая российская авиакомпания постоянно совершенствует свою систему корпоративного управления, стремится следовать передовым стандартам в этой области, что нашло отражение в присвоенной рейтинговой оценке.

РИД отметил значимые события, которые позволили уверенно повысить рейтинг корпоративного управления «Аэрофлота» с момента прошлой оценки:

- в 2017 году акционеры «Аэрофлота» утвердили новые редакции ключевых корпоративных документов (Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Правлении), в которых нашли отражение многие рекомендации российского Кодекса корпоративного управления);

- в декабре 2017 года компания разработала и ввела в действие собственный Кодекс корпоративного управления;

- в декабре 2017 под руководством совета директоров компании была разработана новая редакция положения о системе управления рисками Группы «Аэрофлот», в которую добавили новый раздел «Управление коррупционными рисками»;

- в мае 2018 года совет директоров «Аэрофлота» впервые провел самостоятельную оценку своей деятельности с использованием новых методик;

- Годовой отчет за 2017 год был подготовлен с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI.

РИД также отметил постоянную работу «Аэрофлота» по взаимодействию с акционерами и открытость авиакомпании во взаимодействии с инвесторами.