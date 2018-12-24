«Газпром нефть» научилась искать месторождения на молекулярном уровне

«Газпром нефть» впервые в России успешно протестировала модернизированную технологию поиска углеводородов на молекулярном уровне — площадную геохимическую съемку, говорится в сообщении компании.

«Внедрение данного метода геологоразведки позволит сэкономить свыше 650 млн рублей на проведении исследований только на одном участке», — указано в новости.

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Технология геохимической съемки основана на регистрации на поверхности земли молекул углеводородных газов, отражающих географическое расположение нефтенасыщенной зоны, и позволяет определять перспективные зоны для доизучения и геологоразведочного бурения.

«По результатам анализа образцов специалисты фиксируют зоны максимальной концентрации веществ. Это помогает определить наиболее перспективные участки для дальнейшего проведения геологоразведочных работ», — пояснили в компании.

Геохимическая съемка относится к несейсмическим методам разведки. Она будет использоваться вместе с традиционными 2D- и 3D-сейсмикой на новых лицензионных участках. Модернизированная технология испытана на Воргенском лицензионном участке Отдаленной группы месторождений «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» на площади в 3,5 тыс. кв. км. В следующем году работы будут проводиться на вдвое большем пространстве.

«Сегодня портфель активов «Газпром нефти»представлен большим количеством участков на ранних стадиях изучения, где нам предстоит исследовать огромные территории, чтобы выявить их ресурсный потенциал и сформировать подходы к дальнейшим геологоразведочным работам. Именно на данном этапе возможно получение необходимой информации за минимально возможные инвестиции и создаются предпосылки для минимизации рискового капитала. Поэтому мы видим огромный потенциал в развитии программы несейсмических методов ГРР и геохимической съемки, в частности», — указал директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.