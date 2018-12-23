Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации

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Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики. Документ был опубликован на официальном сайте регулятора.

Согласно описанию постановления, его меры направлены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

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«В целях дедолларизации экономики <...> отменяется ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что речь идет об операциях юридических лиц с облигациями в иностранной валюте, о валютных операциях между банками кроме банковских операций, о взимании вознаграждения за проведение операций, а также о процентах по ряду договоров страхования и сострахования.

Ранее WSJ писала, что Россия сократила роль доллара в своей экономике.