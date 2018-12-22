Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

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Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза о продлении действия санкций против России, передает RT.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — заявил Порошенко.

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Он также отметил, что рассчитывал на «непреклонность» проукраинского единства в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против России.