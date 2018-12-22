Bloomberg: Трамп задумался об отставке главы ФРС США

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы ФРС Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, разочарование американского президента в главе ФРС усилилось после того, как ведомство повысило базовую процентную ставку.

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При этом, по данным издания, советники Трампа не уверены, что он выступит против Пауэлла, и надеются, что президент умерит свой гнев за время праздников. Они полагают, что увольнение главы ФРС было бы «катастрофическим шагом».

Ранее Джером Пауэлл рассказал, как выход Великобритании из Евросоюза скажется на американской экономике.