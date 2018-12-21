Совет ЕС продлил санкции против России

Russell Cheyne/Reuters

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России на полгода, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение совета.

Санкции продлены до 31 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило новый список антироссийских санкций.