Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году

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Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, одобрено 15 лучших заявок.

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В нацпроект в 2019 году будут включены Алтайский край, Владимирская,Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская и Ярославская области, а также город Санкт-Петербург, Красноярский край и Удмуртская Республика.

Подчеркивается, что всего поступило 39 проектов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили реализацию нацпроектов.