Лукашенко поставил задачу по наращиванию ВВП Белоруссии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/12095407/RIAN_5542009.HR-pic905-895x505-69488.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» в котором говорится, что ВВП страны в следующем году должен вырасти на 4%. Об этом сообщается на сайте президента.

При этом в указе говорится, что объем экспорта товаров и услуг должен вырасти на 5,4%, а уровень реальных доходов жителей страны — на 3,4%. В документе также подчеркивается, что инфляция по итогам будущего года не должна превысить 5%.

Ранее Лукашенко потребовал избавить бюджет от излишеств.