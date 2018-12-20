Лукашенко поставил задачу по наращиванию ВВП Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» в котором говорится, что ВВП страны в следующем году должен вырасти на 4%. Об этом сообщается на сайте президента.
При этом в указе говорится, что объем экспорта товаров и услуг должен вырасти на 5,4%, а уровень реальных доходов жителей страны — на 3,4%. В документе также подчеркивается, что инфляция по итогам будущего года не должна превысить 5%.
Ранее Лукашенко потребовал избавить бюджет от излишеств.