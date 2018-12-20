МВФ дал указания Киеву в области энергетики
Международный валютный фонд (МВФ) определил ряд условий, которые должна выполнить Украина в области энергетики. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, в связи с этим был принят меморандуме об экономической и финансовой политике.
Как отмечается, Киев должен повысить тарифы на газ и отопление в соответствии с утвержденным графиком.
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Также МВФ потребовал, чтобы пилотный проект по монетизации субсидий начал реализовываться в марте 2019 года.
Ранее в организации уточнили, когда Украина получит финансовую помощь.