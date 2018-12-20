Путина спросили, доволен ли он Медведевым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/12101401/RIAN_5736980.HR-pic905-895x505-51443.jpg">

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, доволен ли он премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Журналисты спросили возможен ли экономический прорыв при текущих условиях, и в целом, доволен ли президент командой Медведева.

Реклама

После этого вопроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил журналистов задавать президенту по одному вопросу.

Президент признал, что добиться роста ВВП нельзя без изменения структуры экономики. Именно на это правительство рассчитывает и ориентируется, отметил Путин.

На последнюю часть вопроса он ответил кратко, что в целом доволен работой правительства.

Ранее Путин подвел итоги 2018 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.