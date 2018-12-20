Путин подвел итоги 2018 года

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Президент России Владимир Путин в 12.09 начал традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства начал свое выступление с подведения итогов уходящего года.

По его словам, ВВП страны вырос на 1,7%. Он также отметил рост промышленного производства, которое должно вырасти по итогам года на 3%. При этом активнее всего развивается обрабатывающая промышленность. Инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Положительно президент страны оценил повышение потребительского спроса. Кроме того, реальные доходы населения выросли на 0,5%. Путин заметил, что в прошлом году показатели безработицы упали ниже исторического минимума, в этом году она продолжила уменьшаться и составила 4,8%. Инфляция незначительно превысит целевой уровень и составит 4,1-4,2%.

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Ранее сообщалось, что началась большая пресс-конференция Путина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.