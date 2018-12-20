Рубль растет к доллару и незначительно меняется к евро
В четверг, 20 декабря, рубль стабилен к евро и умеренно растет по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По информации на 10.04 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 16 коп. — до 67,31 руб., а курс евро повысился на 2 коп. и составил 76,82 руб.
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Ранее курс евро по отношению к российскому рублю превысил отметку в 77 рублей.