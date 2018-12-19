Госдума приняла закон о системе отслеживания оборота подлежащих маркировке товаров

Госдума приняла закон о создании государственной информационной системы, позволяющей отслеживать движение товаров, подлежащих маркировке. Об этом сообщает РИА «Новости»

Документ предусматривает создание и внедрение с 1 января 2019 года информсистемы мониторинга за движением товаров от производителя до потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков.

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Закон разработан и принят в целях повышения эффективности контроля качества товаров, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией, создания цивилизованного рынка и развития экономики.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило сроки мониторинга маркировки лекарств.