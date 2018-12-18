Комитет Госдумы поддержал проект о возвращении курилок в аэропортах

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, комитет рекомендовал Госдуме принять данный проект в первом чтении.

Реклама

Как отмечается, законопроект предполагает допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов.

Ранее сообщалось, что законопроект о создании курилок в аэропортах отправили на доработку.