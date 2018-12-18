AP: экономический спад в США может помешать переизбранию Трампа в 2020 году

Cамой серьезной угрозой для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могут стать не федеральные расследования, а возможный экономический спад в стране, отмечает агентство Associated Press.

Так, промышленный индекс Dow Jones снова упал с начала недели. Последнее падение произошло на фоне напряженности из-за торговой войны Трампа, роста процентных ставок и опасений по поводу замедления мировой экономики.

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Как отмечает AP, несмотря на то, что американский лидер продолжает говорить об экономической мощи Соединенных Штатов, он неоднократно публично упрекал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла из-за повышение процентных ставок, которое, по его мнению, может замедлить экономику.

На протяжении всего срока Трампа американская экономика была сильной, констатирует агентство. Тем не менее, оптимизм в отношении роста экономики пошел на спад после начала торговой войны между США и Китаем, которая отразилась на рынках.

В материале отмечается, что Трамп говорил своим доверенным лицам о том, что понимает угрозу экономической рецессии для его переизбрания на следующих выборах.