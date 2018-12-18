Порошенко встретился с главой ЕБРР

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакробарти. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Отмечается, что во время встречи Порошенко предложил ЕБРР принять участие в финансировании целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

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Также украинский президент обсудил с Чакробарти проведение финансовых реформ в стране, включая реформы в сфере управления частными банками.

Ранее Нацбанк Украины анонсировал многомиллиардные выплаты по госдолгу.