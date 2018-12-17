Орешкин отреагировал на заявления о «русском следе» в протестах во Франции

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Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал сообщения о «русском следе» в протестах «желтых жилетов» во Франции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что министр назвал подобные сообщения «инсинуациями» и подчеркнул, что проблемы во французском обществе «накапливались последние десятилетия»

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«Сейчас французские власти столкнулись с этими накопленными проблемами и вынуждены искать те решения, которые могли бы развернуть ситуацию», — сказал Орешкин.

Ранее «Би-би-си» отреагировала на поиск ее журналистами связи России с «желтыми жилетами».