Орешкин отреагировал на заявления о «русском следе» в протестах во Франции
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал сообщения о «русском следе» в протестах «желтых жилетов» во Франции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что министр назвал подобные сообщения «инсинуациями» и подчеркнул, что проблемы во французском обществе «накапливались последние десятилетия»
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«Сейчас французские власти столкнулись с этими накопленными проблемами и вынуждены искать те решения, которые могли бы развернуть ситуацию», — сказал Орешкин.
Ранее «Би-би-си» отреагировала на поиск ее журналистами связи России с «желтыми жилетами».