Песков отреагировал на позицию ВЭФ по ситуации с российскими бизнесменами
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные об участии российской делегации в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретарь, российская сторона положительно восприняла, что руководители Давосского экономического форума согласились с позицией России о непозволительности селективного отношения к отечественным предпринимателям. Он добавил, что процессы подготовки к участию в форуме снова будут запущены.
Песков добавил, что контакты российских предпринимателей с американскими коллегами могут быть заменены взаимодействием с бизнесменами из других стран.
«Как вы знаете, «свято место пусто не бывает», поэтому какие-то модальности работы будут вырабатываться», — сказал Песков.