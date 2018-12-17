Песков отреагировал на позицию ВЭФ по ситуации с российскими бизнесменами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные об участии российской делегации в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретарь, российская сторона положительно восприняла, что руководители Давосского экономического форума согласились с позицией России о непозволительности селективного отношения к отечественным предпринимателям. Он добавил, что процессы подготовки к участию в форуме снова будут запущены.

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Песков добавил, что контакты российских предпринимателей с американскими коллегами могут быть заменены взаимодействием с бизнесменами из других стран.

«Как вы знаете, «свято место пусто не бывает», поэтому какие-то модальности работы будут вырабатываться», — сказал Песков.

Ранее в ВЭФ подтвердили участие российской делегации.