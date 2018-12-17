Лавров сравнил санкции США с рейдерским захватом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил односторонние действия США в отношении России и других стран с рейдерским захватом. Об этом сообщает kp.ru.

По словам главы МИДа, односторонние санкции вводятся только за нарушение американского закона, запрещающего торговать с Ираном.

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«Во Франции и Германии нет таких законов, которые запрещают странам торговать, но когда их компании занимаются абсолютно легальным с точки зрения своего законодательства и с точки зрения международного права бизнесом, с них лупят несколько миллиардов в итоге, в качестве сделки, чтобы они могли работать и в США», — отметил Лавров.

Он также назвал такую ситуацию «рейдерским захватом».

Ранее в МИД России назвали сроки провокации на границе с Крымом.