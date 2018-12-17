Рубль незначительно растет к доллару и евро

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В понедельник, 17 декабря, рубль практически не меняется к евро и умеренно растет по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По информации на 10.08 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 9 коп. — до 66,67 руб, а курс евро уменьшился на 3 коп. и достиг показателя в 75,44 руб.

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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.