Экс-замгендиректора Sinochem заподозрили в нарушении закона
Власти Китая подозревают бывшего заместителя генерального директора корпорации Sinochem Ду Кэпина в совершении противозаконных деяний. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, китайский государственный комитет по надзору и центральная комиссия КПК проводят проверку в отношении Ду Кэпина.
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Как отмечается, экс-замгендиректора, в частности, подозревается в коррупционных преступлениях.
Ранее сообщалось, что в Китае арестовали за взятку бывшего замминистра финансов.