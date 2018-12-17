Экс-замгендиректора Sinochem заподозрили в нарушении закона

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Власти Китая подозревают бывшего заместителя генерального директора корпорации Sinochem Ду Кэпина в совершении противозаконных деяний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, китайский государственный комитет по надзору и центральная комиссия КПК проводят проверку в отношении Ду Кэпина.

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Как отмечается, экс-замгендиректора, в частности, подозревается в коррупционных преступлениях.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали за взятку бывшего замминистра финансов.