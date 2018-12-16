В Госдуме ответили на призыв США к ФРГ отменить «Северный поток — 2»
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал призыв Госдепа США к ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.
По его словам, такая позиция абсолютно понятна, потому что «коммерческие интересы» США преобладают над разумом.
«Их не волнует ни Германия, ни чьи-либо другие интересы. Их волнуют только свои собственные. И мы видим это везде», — подчеркнул Чепа.
Он добавил, что США вряд ли удастся отговорить Германию от строительства «Северного потока — 2».
«Во-первых, это серьёзные потери. Во-вторых, вероятность попасть под ещё больший диктат американцев», — заключил Чепа.
Эксперт отметил, что если ФРГ будет приобретать более дорогой газ у США, то у нее не будет гарантии, что цена не поднимется еще выше.
Ранее сообщалось, что США призвали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2».