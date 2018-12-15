Европа пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

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Еврокомиссия пригласила представителей России и Украины на трехсторонние переговоры в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с газом. Об этом в своем твиттере написал вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Шефчович написал, что он пригласил Украину и Россию в Брюссель для нового раунда трехсторонних переговоров по газу. Он подчеркнул, что они пройдут на «политическом уровне». Также вице-президент ЕК добавил, что переговоры планируется провести в январе будущего года.

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Шефчович подчеркнул, что на встрече примут участие коммерческие компании.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора транзит газа через Украину после 2019 года.