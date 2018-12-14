Bloomberg: лидеры ЕС потеряли уверенность в Терезе Мэй из-за Brexit

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Лидеры Европейского союза (ЕС) едва ли уверены в том, что могут доверять премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в ее возможности достичь успеха сделки по Brexit в британском парламенте, отмечает агентство Bloomberg.

По информации двух осведомленных источников, основная проблема заключается в том, что лидеры ЕС больше не считают, что британский премьер знает, что ей нужно, чтобы переиграть британских парламентариев, которые настроены против их сделки по Brexit.

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После встречи с Терезой Мэй 13 декабря, европейские лидеры вышли разочарованными и озадаченными, пишет агентство.

«Сигналы, которые мы получили, не особенно обнадеживают на способность Великобритании соблюсти согласованную сделку [по Brexit]», — сказал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель устроила допрос Мэй. Однако она не смогла представить ЕС удовлетворительное предложение, чтобы решить вопрос с ирландской границей более приемлемым образом, говорится в материале. Британскому премьеру было предложено изложить свою позицию, и европейская сторона ждала каких-то конкретных изменений. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вышел из заседания, заявив, что теперь ЕС нуждается в «разъяснениях».