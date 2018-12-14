Белоруссия хотела получить от России компенсацию за налоговый маневр в сфере нефти

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Минск планировал получить от Москвы около $310 млн компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко.

По его словам, Белоруссия рассчитывала получить деньги «ровно на элемент налогового маневра», однако Россия отказалась от обсуждения этого вопроса.

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«Если в августе — ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята такая крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказа от обсуждения. — «Газета.Ru»)», — заключил Ляшенко.

Он уточнил, что по расчетам Минска, размер необходимой компенсации оценивается в $ 310-315 млн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главную тему вероятной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее стала известна точная дата встречи двух лидеров.