Канцлер Австрии готов пойти навстречу Мэй по вопросу условий Brexit

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности пойти навстречу премьер-министру Великобритании Терезе Мэй по вопросу условий Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о том, чтобы найти регулирование, которое для обеих сторон будет самым лучшим.

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Он также добавил, что подобное регулирование должно получить большинство голосов в парламентах ЕС и Британии.

Курц подчеркнул, что это касается, в частности, ситуации вокруг ирландской границы.

Ранее сообщалось, что в ЕС оценили возможность возобновления переговоров по Brexit.